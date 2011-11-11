Вінницькі оперативники повернули викрадені ікони

Сьогодні у приміщенні Вінницького обласного управління внутрішніх справ України начальник міліції Вінниччини Валерій Нонік передав Митрополиту Вінницькому і Могилів-Подільському Симеону ікони, які були викрадені з церков Вінниччини, - повідомляє СЗГ УМВ України у Вінницькій області.

На минулому тижні працівники карного розшуку вінницької міліції затримали організовану групу, яка займалася крадіжками старовинних ікон з церков та храмів на території України. «Сьогодні відомо, що зловмисники діяли у Вінницькій, Чернігівській, Кіровоградській, Київській областях та м. Сімферополі. Вже задокументовано 12 фактів крадіжок з українських церков Московського патріархату. Зараз встановлюється причетність затриманих осіб до скоєння аналогічних злочинів в інших областях», - зазначив Валерій Нонік.

Як з’ясувалося, зловмисники діяли у складі організованої групи з чотирьох чоловік, троє з яких вже заарештовані. Спочатку зловмисники вивчали церкву, її цінності, а через кілька днів скоювали крадіжки. До рук крадіїв потрапили 45 старовинних ікон, 36 з них вони збули постійним покупцям у Києві, Мелітополі та на Чернігівщині.

"Люди, що крадуть ікони, викликали гнів Божий не лише на себе, а й на свої родини, бо вони вкрали те, що належить Богу", - сказав владика Симеон.

В ході проведення відповідних оперативно-пошукових заходів працівникам міліції вдалося затримати зловмисників, встановити осіб, які скуповували крадене, та вилучити у них 21 викрадену ікону. Ці духовні іконостасні цінності 18-19 століття начальник обласної міліції Валерій Нонік передав митрополиту Вінницькому і Могилів-Подільському Симеону для подальшого їх повернення до церков та храмів, з яких вони були викрадені.

Митрополит Симеон висловив велику подяку присутнім працівникам карного розшуку: «Дякую всім за безцінну працю, за те, що знайшли та повернули церквам ці великі цінності, перед якими понад сто років молилися люди. Ви нам зробили великий дар, адже ці святині в духовному плані безцінні. Відчуваю радість і благодать з боку тих людей, до яких повернуться ікони, де вони були намолені».