Вибух газової колонки у Вінниці зруйнував дві квартири

Надзвичайна ситуація сталась близько 14 години дня по провулку Карла Маркса, 6. Власника квартири, де пролунав вибух, одразу доправили у лікарню. В чоловіка опіки обличчя та спини. Сусід постраждалого знаходиться у шоковому стані і від госпіталізації відмовився. Очевидці подій розповідають, що вибух був досить потужним.

Хвилею винесло броньовані двері під’їзду, скло на першому поверсі та стіну між двома квартирами. Будинок, де зірвалась газова колонка, п’ятиповерховий та має шість під’їздів. За інформацією Управління з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, життю та здоров’ю решті мешканців нічого не загрожує. На місці події почала роботу слідча комісія прокуратури та Управління внутрішніх справ, аби з’ясувати, що слугувало вибуху.