Вінниця підписала зі швейцарцями меморандум в покращенні енергоефективності

Співпраця вінницької міської влади з Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації триває з 2009 року. Вже реалізовано проект, за яким в розпорядження обласного центру надійшли швейцарські трамваї.

Нині ж логічним завершенням перемовин про співпрацю в царині енергоощадних технологій стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарської Конфедерації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і виконавчим комітетом Вінницької міської ради щодо надання технічної та фінансової допомоги для реалізації комплексного проекту з енергоефективності у м. Вінниці.

Меморандум, який підписали міністр регіонального розвитку Анатолій Близнюк, вінницький міський голова Володимир Гройсман та Гуідо Бельтрані – директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні, дає старт новому спільному проекту з енергоефективності вартістю 170 мільйонів гривень.

На швейцарські гроші, а це 16 млн. франків, та кошти, які вкладе Вінниця, до 2014 року планується вивести з експлуатації старі котельні, а споживачів підключити до нових, більш потужних, у двох мікрорайонах міста (Тяжилів та в районі в. К. Маркса). Також там замінять старі мережі, створять когенераційні установки та індивідуальні теплопункти (більше ста). Реалізація проекту розпочнеться вже з наступного року.

Кошти також підуть на підвищення енергоефективності міської інфраструктури.

Володимир Гройсман зазначив, що внесок міста в реалізацію проекту – це гроші з бюджету розвитку, а також кошти, які міська влада планує запозичити в Уряду. Загалом йдеться про 45 млн. гривень.

Міністр регіонального розвитку Анатолій Близнюк в свою чергу пообіцяв підтримку в отриманні містом кредиту на поворотній основі. Що ж стосується способів та обсягів державної підтримки, то урядовець сказав наступне.

- Саме кредитування на поворотній основі обрано основною ідеологією державної підтримки впровадження енергоощадних технологій. Тільки на системи теплопостачання ми зробили запит в розмірі 1.9 млрд. гривень. Після того, як ВР затвердить Бюджет, ми знатимемо, скільки буде виділено. А тоді будемо приймати рішення.

Вінницький міський голова зазначив, що українська сторона зробить усе, аби проект був абсолютно прозорим, а для контролю за виконанням коштів запропонував створити наглядову раду, більшість у якій мають складати представники донорів проекту.

Як одну з інвестиційних складових проекту, швейцарці запланували ще й організаційну підтримку підприємства «Вінницяміськтеплоенерго».

В розвитку енергоефективних технологій іноземні партнери також обіцяють допомогти Вінницькій міській раді запровадити підходи так званої європейської енергетичної відзнаки. Таким чином, Вінниця стане першим пілотним містом в Україні з її отримання.

Пан Бельтрані наголосив, що Вінниця обрана місцем реалізації проекту не випадково, адже міська влада за роки співпраці зарекомендувала себе надійним партнером. До того ж, регіон справив на швейцарців враження цілеспрямованою роботою із впровадження енергоефективних технологій.