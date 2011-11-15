Польські перемоги вінницьких акробатів

Цього року поновилися матчі міст-побратимів – Вінниці та польського Кельце. До того такі дружні зустрічі проходили аж чверть сторіччя тому. Цього літа поляки приїхали на товариські змагання до міста над Бугом, які проходили разом з чемпіонатом України серед юнаків. У відповідь вихованці Вінницької обласної ДЮСШ зі складно-координаційних видів спорту наприкінці минулого тижня завітали на турнір «Молоді таланти» до Кельце, в рамках якого відбувся юнацький товариський матч юнаків (11-14 років). Вінницькі спортсмени презентували програму, яку презентували на нещодавньому юнацькому чемпіонаті Європи. І вона принесла їм чергові відзнаки. Перше місце посіла жіноча пара (Дана Оліфер, Анжеліка Валявська), друге місце – жіноча група. У змаганні стрибунів на доріжці чемпіоном став Віталій Теплицький. Після змагань господарі організували екскурсію до старовинної частини Кракова.

Незабаром вінничани переїхали на юніорські змагання до міста Орфуш (Краковське воєводство). Вінницькі жіночі пара і група стали переможцями, а Вадим Теплицький виборов бронзову нагороду. Після змагальної частини вінничан повезли на пізнавальну екскурсію до колишнього концтабору «Освенцим».

– Ми лише цього року започаткували юнацький чемпіонат України (серед спортсменів 11-16 років) – раніше юнаки і дівчата змагались в рамках дорослого чемпіонату, – сказав директор Вінницької обласної ДЮСШ зі складно-координаційних видів спорту та головний тренер збірної України зі спортивної акробатики Леонід Голяк. – Тому досвід проведення міжнародних змагань юнаків обов’язково стане нам у нагоді.