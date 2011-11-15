Новостворених платників податків Вінниччини побільшало

Станом на 01.11.2011 в органах державної податкової служби Вінницької області перебувають на обліку 127210 платників податків, з них 28522 – юридичних осіб та 98688 – фізичних осіб-підприємців.

Найбільша кількість платників перебуває на обліку в ДПІ у м. Вінниці – 50777 платників податків (або 40%), в т.ч. 12834 – юридичних осіб та 37943 – фізичних осіб-підприємців.

З початку 2011 року в органах державної податкової служби було зареєстровано 6550 новостворених платників податків, з них 1265 – юридичних осіб та 5285 – фізичних осіб-підприємців. Знято з обліку в зв’язку з припиненням діяльності 8202 платників податків, з них – 674 юридичних осіб та 7528 - фізичних осіб-підприємців.