Мер Запоріжжя хоче працювати зі зверненнями громадян по-вінницьки

Влада Запоріжжя мають намір підписати договір про співпрацю з Вінницею. Про це тамтешнім ЗМІ розповів мер Запоріжжя Олександр Сін.

За словами міського голови, він побував у нашому місті і на семінарі, на якому, серед іншого, представляли досвід Запоріжжя зі створення великих інфраструктурних об'єктів. Тут він домовився про співпрацю з Вінницею. Зокрема, влада Запоріжжя має намір перейняти автоматизацію роботи міськвиконкому.

"У Вінниці частково автоматизовано роботу міськвиконкому. Там діє система обробки звернень і скарг громадян, що надходять за телефоном і через Інтернет цілодобово. Надійшли звернення надходять в єдину базу даних, а після електронна система контролює термін реагування на звернення, в середньому термін складає 3 години", - розповів міський голова Олександр Сін.