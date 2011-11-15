У Вінниці розпочато акцію допомоги хворим на цукровий діабет

Акція стартувала 14 листопада, у сквері Козицького. Основна мета – збір коштів для придбання медичного апарату «Sonoca» для Вінницького обласного ендокринологічного диспансеру.

Кошти протягом кількох місяців збиратимуть волонтери вінницького обласного фонду «Бригантина». Координатор акції Олександр Романенко запросив усіх городян та гостей міста не бути байдужими, якщо побачать волонтерів зі скриньками та символікою, та зробити свій вклад у благодійну справу.

- На сьогодні у Вінницькій області офіційно зареєстровано понад 40 тисяч жителів, хворих на цукровий даібет, - зазначає головний лікар Вінницького обласного ендокринологічного диспансеру Пилип Прудиус. – Діабет – це не хвороба, а спосіб життя, і, на жаль, він щороку молодшає. Звісно, необхідно використовувати засоби самоконтролю, обирати антистресову професію, а завдання суспільства надавати плече підтримки таким людям та постійно звертати увагу на специфічність їхньї проблеми.

Акція розпочалась запальними танцями від молодіжних колективів Вінниці, а потім молодь утворила символічне коло єдності з тими, хто потребує підтримки. Захід проходить за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради, Громадської ради при Обласній раді, громадської ради при ОДА, ряду неурядових громадських організацій та ЗМІ.