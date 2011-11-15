Містична аварія: усі учасники пригоди – 36-річні чоловіки

14 листопада, вечірньою порою, на автошляху Вінниця – Бар, зіткнулися два автомобілі.

Трагедія сталась вчора біля смт. Браїлів Жмеринського району. 36-річний чоловік, житель Мурованокуриловецького району, перебуваючи за кермом автомобілем "ВАЗ 2106", не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем «ГАЗ 53», - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За кермом вантажівки знаходився житель одного з сіл Літинського району. У легковику, крім водія знаходились ще двоє пасажирів. Внаслідок ДТП один з них від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, інший – з перелом стегна був госпіталізований до лікарні.

Водій вантажівки отримав численні тілесні ушкодження та в стані травматичного шоку каретою швидкої допомоги госпіталізований до районної лікарні для надання медичної допомоги.

Усі чотири учасники дорожньо-транспортної пригоди – 36-річні чоловіки.

За фактом даної дорожньо-транспортної пригоди порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Проводиться розслідування.