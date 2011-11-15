У Вінниці обговорили виборчу реформу в Україні

У Вінниці відбулося Громадське обговорення виборчої реформи в Україні.

У обговоренні взяли участь 30 експертів, що представляли органи влади, політичні партії, громадські організації та засоби масової інформації регіону.

Організатором заходу виступив Громадський консорціум виборчих ініціатив, який об’єднав профільні громадські організації, що займаються проблематикою виборчого законодавства та виборчих процесів.

Учасникам обговорень було презентовано видання «Виборча реформа для всіх і для кожного», в якому висвітлено основні проблемні моменти виборчої реформи в Україні з огляду на вітчизняні традиції та міжнародний досвід.

Як повідомив представник Громадянської мережі «ОПОРА» Олег ЛЕВЧЕНКО, метою подібних обговорень є залучення якнайширшого кола експертів громадянського суспільства, а також представників усіх зацікавлених сторін до процесу реформування виборчого законодавства, створення умов для встановлення ефективного діалогу між законодавцями, громадськими експертами, виборцями і суб'єктами виборчого процесу, а також вироблення рекомендацій до виборчого законодавства.

Координатор виборчих програм ГМ ОПОРА Ольга АЙВАЗОВСЬКА презентувала дані загальнонаціонального експертного опитування, в якому взяли участь понад 500 експертів, що висловили своє бачення основних положень виборчого законодавства.

Заступник директора Інституту глобальних трансформацій Олександр КОЗЯР, аналізуючи виборчі системи для загальнодержавних та місцевих виборів, зазначив: «Ідеальної демократичної процедури проведення виборів не існує. Очевидно, що переваги і недоліки тієї чи іншої системи не мають абсолютного характеру, а пов’язані з конкретними обставинами, в яких ця система застосовується».

Валерій ДЯКІВ – голова ОВК 2006-2010 рр. - розповів про особливості формування та статус виборчих комісій, особливу увагу звернув на необхідність професійного підходу до підготовки членів комісій та створення інституту підготовки членів комісій.

Депутат міської ради Олександр ПАРВАДОВ, аналізуючи особливості виборчих кампаній, зазначив, що норми, прописані в законі, дозволяють кандидатам та політичним партіям маніпулювати коштами і засобами, які знаходяться в їх розпорядженні й заводять організацію виборчого процесу в тінь.

Усі думки, висловленні під час заходу, увійдуть до загального аналітичного звіту за підсумками громадських обговорень, який буде передано до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Міністерства юстиції України та іншим зацікавленим установам і особам.