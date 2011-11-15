ЦВК неодноразово попереджала Вінницьку обласну виборчу комісію

Вінницька окружна виборча комісія стала першою в Україні, яку розпустила Центральна. За словами представника КВУ у Вінницькій області Владислава Теленя, голова комісії неодноразово отримував негативну оцінку щодо проекту рішення про дострокове припинення повноважень Вінницької обласної ради Григорія Сторчака. Ігнорування думки ЦВК, а, відповідно, порушення Конституції, законів про місцеві вибори та статус депутатів місцевих рад, стало причиною розпуску комісії і затвердженню складу нової.

На думку представника КВУ, теперішній склад суттєво не відрізняється від попереднього. Зрозуміло, що змінився голова. Ним став колишній очільник Ленінської виборчої комісії Павло Лесик. Рішенням Центральної виборчої комісії скасовано рішення стосовно Сторчака і повернуто йому мандат обласного депутата.

«Новий склад Вінницької обласної виборчої комісії не вплине на політичну ситуаціюв області. Адже їхньою функцією залишається рішення до персонального складу ради: приведення до присяги нових депутатів вразі якихось неординарних подій в житті нинішніх - прокоментував Телень. - Зараз всі очікують нового закону про вибори. І вже з його приняттям ми зможемо прогнозувати скільки округів буде на Вінниччині - 4,6 або 8, який новий порядок утворення виборчих комісій нас очікує. Щодо персонального складу, то тут, на мою думку, будуть працювати вже знайомі всім люди, які мають попередній досвід роботи у комісіях. Хіба що може змінитися їхня партійна приналежність».