На розшифровку аерофотозйомки міста знадобиться більше мільйона

Вінницька влада, заплануваши внесення змін до Генплану забудови міста, зіткнулась із проблемою: немає сучасних топографічних планів. До того ж, в Україні запровадили нову державну систему геодезичних координат УСК 2000.

Відтак, минулого року управління земресурсів міськради замовило аерофотозйомку Вінниці. Далі міська “архітектура” мала забезпечити створення топографічних планів.

Розшифровку аерофотозйомки наразі проводить ДП “Геосистема”, яке виграло тендер на виконання цих робіт. Частину з них уже виконано, а завершення дешифровки і створення повного пакету топрографії міста заплановано на січень 2012 року.

Поточного року ці роботи коштуватимуть місту 426.3 тис. грн, наступного — ще 599.262 тис. гривень.

Відтак, знати, що і де у Вінниці знаходиться з точністю до метра , обійдеться міській казні у понад мільйон гривень.