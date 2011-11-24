Вінницькі будівельники назводили і наремонтували більш як на мільярд гривень

У січні–жовтні 2011р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1117,2 млн.грн., що на 33,1% більше проти відповідного періоду попереднього року.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–жовтні 2011р. становила 2,5%. За цим показником Вінниччина посіла одинадцяте місце серед регіонів України, а за темпами приросту – четверте.

За видами будівельної діяльності переважна (90,5%) частка обсягів будівництва припадає на підприємства, що займаються будівництвом будівель та споруд. Обсяги робіт таких підприємств проти січня–жовтня 2010р. збільшились на 35,1%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 72,2% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (24,8% та 3,0% відповідно).

Будівельні підприємства м.Вінниці, якими виконано 80,0% загально-обласного обсягу робіт, наростили їх проти січня–жовтня попереднього року на 29,4%.

Зросли обсяги будівництва у містах Вінниці, Могилів–Подільському, Ладижині, Жмеринці, Хмільнику та Чечельницькому, Жмеринському, Хмільницькому, Бершадському, Могилів–Подільському, Барському, Козятинському, Немирівському, Шаргородському, Мурованокуриловецькому, Тульчинському, Іллінецькому, Вінницькому, Літинському, Піщанському районах.