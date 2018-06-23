Позашкільна освіта Вінниччини: Художні школи, гуртки, секції… Вибір є, було б бажання

Станом і перспективами розвитку позаурочної активності дітей три роки тому переймався і Кабмін, проаналізувавши інформацію свого відділу позашкільної освіти, виховання та захисту прав дитини і видавши рішення від 27 листопада 2008 року, яким доручив владі на місцях не допускати закриття різних гуртків та шкіл мистецтв, а, навпаки, ще більше підтримувати і розширювати мережу закладів позашкільної освіти. Яка ситуація з позашкіллям на Вінниччині, і чи є куди «записати» дитину дізнавався наш кореспондент.

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА – РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ

На думку начальника Вінницького обласного управління освіти і науки Ігора ІВАСЮКА, ще недостатня кількість дітей охоплена позашкільною освітою. А позашкільна освіта - запорука розвитку творчих здібностей дитини, розвитку її нахилів і вподобань. Також це зайнятість дитини в позакласний час - менше вона перебуває на вулиці, менше негативного впливу вулиці зазнає.

«Позашкілля виконує серйозну соціальну і гуманітарну функцію, і бажано, щоб більше дітей відвідувало музичні школи, спортивні, художні школи, школи мистецтв, різні гуртки - і при Станції юних натуралістів, і Станції туристів тощо. Я максимально закликаю до цього батьків: головне, щоб було бажання у вас і в вашої дитини», - зазначає І. ІВАСЮК.

- В області діє програма розвитку позашкільних навчальних закладів, - продовжує начальник обласного управління освіти і науки. - Сподіваємось, що ця програма дасть можливість позашкіллю системно розвиватися, бо, на жаль, саме позашкільна освітня галузь раніше була найбільш обділена, бюджетним кодексом не передбачалися нормативи її фінансування міжбюджетними трансфертами, і серед інших галузей у позашкілля був залишковий принцип фінансування.

- Очевидно, що навчанням у позашкільних закладах менше охоплені сільські діти.

- Йде мова про створення шкільних округів, і одна з функцій опорної школи - організація змістовної позакласної роботи. В окрузі може бути декілька шкіл, але опорна надає і більш якісну освіту з тих предметів, з яких інші школи округу не можуть на такому рівні надати, і надає позакласну освіту.

В районах працюють філії Станції технічної творчості, Станції натуралістів, є там і свої позашкільні заклади. Непогана ситуація з позашкіллям у Тульчинському районі, в Гайсинському. Є проблемні питання в цій галузі в Козятинському районі, але саме в Козятинському районі намагаються ці проблеми вирішувати через освітні округи та опорні школи.

ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

У Вінниці серед найстарших таких установ вирізняється Палац дітей та юнацтва - багатопрофільний позашкільний навчально-виховний заклад, який працює вже 75 років. У ньому налічується понад 200 гуртків, спортивних секцій та дитячих об’єднань, у яких загалом навчається 3800 дітей. У Палаці 6 відділів: організаційно-масової роботи, інформаційно-методичний, науки і технічної творчості, декоративно-прикладного й образотворчого мистецтва, художньо-естетичного виховання, спортивної та фізкультурно-масової роботи.

До послуг дітей – 42 навчальних класи, комп’ютерний центр, плавальний басейн, стрілецький тир, астрономічна обсерваторія, радіостанція, актова, чотири балетні та одна спортивна зали, бібліотека, кабінет медичного обстеження, постійна виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, авіаклуб, цех кераміки тощо.

Вихованці спортивних секцій – переможці і призери міських, обласних та Всеукраїнських змагань з плавання «Діти – олімпійська надія України», рекордсмени Вінницької області. За останній рік у спортивних секціях з плавання підготовлено 119 спортсменів-розрядників.

Педагогічний колектив Палацу нараховує 75 педагогів, є серед них, зокрема, заслужені працівники освіти і культури України, заслужені тренери, відмінники освіти, майстри спорту та досвідчені методисти.

Торік вихованці Палацу взяли участь у шести міжнародних, 31 всеукраїнському, 22 обласних та 15 міських конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках, олімпіадах, на яких вибороли 239 призових місць. Успіхами вихованців може похвалитися кожен відділ. У відділі спортивної та фізкультурно-масової роботи, наприклад, підготовлено 119 спортсменів-розрядників.

- Близько 75% гуртків у нас безкоштовні – розповідає завучПДЮ Світлана МУСІЙЧУК. – Переважно це гуртки декоративно-прикдадного та технічного напрямку. Хіба що батьки доплачують у них за матеріали для роботи, де це потрібно. І відсотків 20-25 гуртків у нас госпрозрахункові, тобто оплату здійснюють батьки. Платні - гуртки плавання, «Дошколярик», деякі комп’ютерні гуртки (є госпрозрахункові, є бюджетні групи), одна група з футболу бюджетна, інша госрозрахункова. Ціни доступні…

- Чи доводиться комусь відмовляти через нестачу місць?

- Кількість груп створюється залежно від тієї тарифної мережі, яка у нас є. Хоча намагаємось задовільнити всіх бажаючих.

- А які проблеми в Палацу? Чи потребує він, скажімо, додаткових ставок, кадрів, розширення?

- Нам дуже не вистачає приміщення. Маємо різні напрямки хореографічної діяльності, а є проблема з балетними залами. Не вистачає навчальних класів. Кількість класів, яка є зараз, не задовільняє ту кількість дітей, яка приходить. Є і нагальна потреба в методичній допомозі нашим керівникам гуртків - потрібно, щоб деякі фахівці займалися суто методичною роботою. Є проблема з підвищенням професійної майтерності, тобто бракує таких курсів, де міг би пройти перепідготовку керівник того чи іншого гуртка. А щодо нестачі приміщень, то зараз розробляється проектна документацієя добудови ще одного балетного залу…

ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «ЗОРЯ»

Нещодавно 15-річний ювілей відзначив міський Палац мистецтв «Зоря», в гуртках та клубах якого займається понад 1500 дітей. Близько сотні юних вокалістів віком від 5 до 23 років розвивають свої таланти у зразковій муніципальній майстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія», заснованій при «Зорі» в 1997 році композитором та співаком Геннадієм Білявським. За півтора десятиліття вихованці «Зоряної мрії» близько 200 разів здобували призи Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів і фестивалів.

З чотирирічного віку майбутні танцюристи розпочинають навчання в групах народного колективу сучасного танцю та зразкового колективу бального танцю «Болеро». Частина дітей тут вивчає спортивні бальні танці, інші - найрізноманітніші напрямки сучасної хореографії (хіп-хоп, джаз-модерн, східні танці тощо). В активі вихованців данс-клубу «Болеро» призи всеукраїнськи та світових чемпіонатів.

Серед найтитулованіших колективів, що працюють у БК «Зоря» зразковий хореографічний ансамбль «Степ-компанія». Його учасники стали чемпіонами України у 2005 році, володарями Кубка Світу у 2007 та чемпіонами світу з теп-денсу у 2008 році.

Близко 90 учасників віком від 5 до 18 років налічує зразковий танцювальний колектив народного танцю «Квіти Поділля». Своє мистецтво «Квіти Поділля» дарували глядачам Польщі, Німеччини, Греції, Сербії, Румунії, неодноразово завойовуючи гран-прі міжнародних фольклорних фестивалів.

Юних художників тут навчають з 4 років, існують групи малювання і для дорослих. Також діти з радістю відвідують гуртки англійської мови, крою та шиття, гармонійного розвитку особистості, а ще клуб для дошкільнят-п’ятирічок «Маленькі розумашки».

- Якщо більше охочих займатись, то замість однієї групи наберуть дві чи три, - відповідає директор «Зорі» Євген МАЙДАНИК на питання про те, чи вистачає місць у гуртках.

- А які гуртки платні, які безкоштовні?

- КВК, «Що?Де?Коли?», вокальні студії на 80% безкоштовні, танцювальні колективи на 50% безкоштовні. Справа в тому, що не ми беремо плату, ми здаємо в оренду приміщення. Середня вартість навчання від 80 до 130-140 гривень на місяць, по 2-3 рази заняття, залежно від того, які це танці. У нас є 4 великих напрямки – «Степ-компанія», колектив народного танцю «Квіти Поділля», колектив бального танцю «Болеро» і колектив сучасного танцю.

Що стосується КВК, «Що? Де? Коли?», Стартінейджера, то тут з щороку кількість дітей, які беруть участь, тобто кількість шкіл, збільшується. В цьому році у нас тренувалось 24 шкільних команди КВК. Школи знаходили в себе активних учнів, їм виділявся безкоштовний тренер, який працював зі шкільною командою. Найбільший шкільний кавеенівський турнір в Україні був у Вінниці - дякуючи співпраці з міським департаментом освіти...

Також Євген МАЙДАНИК розповів про конкурси шкільних діджеїв, з приємністю повідомив і про те, що за минулий навчальний рік у танцювальних колективах, базованих в «Зорі», було 56 переможців міжнародних конкурсів, 45- всеукраїнських, 32 - обласних змагань. Вокалісти здобули 12 міжнародних, 14 всеукраїнськихі 12 обласних нагород, а юна вінницька співачка Ольга МЕЛЬНИК потрапила до фіналу телевізійного конкурсу «Народна зірка».

МІСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ «ВИШЕНЬКА»

Десятий рік працює Міська дитяча школа мистецтв «Вишенька». Її відвідує 710 дітей, з них 410 учнів навчаються в бюджетних групах (частину коштів за навчання в них покриває міська рада, тому вартість занять, скажімо, юних піаністів і художників – лише близько 65 гривень) і 300 учнів у так званих групах самоокупності. До підготовчих груп тут приймають дітей з 5-річного віку, діють відділення музичне, хореографічне, художнє, у відділенні загальноестетичного виховання вивчають різноманітні дисципліни, включно з англійською мовою.

За словами директора школи мистецтв «Вишенька» Тетяни ЗАЇЧКО, незабаром планується додати і німецьку мову.

«Попит є, батькам зручно і недорого, - каже пані Тетяна. - Цього року з’явилась гімнастика, серед викладачів є майстри спорту. А при хореографічному відділенні діє ансамбль «Джерельце», учасники якого нещодавно привезли призи з Міжнародного конкурсу, що відбувався в Болгарії».

Поки що школа перебуває в орендованому приміщенні дитсадка №73, але з початком навчального року відкрили і власне приміщення, в якому розташувалось хореографічне відділення.

- Бажаючих у нас навчатись чимало, - каже директор школи «Вишенька» Тетяна ЗАЇЧКО. - Існує черга, навіть велика. І навіть у групи самоокупності ми не можемо взяти всіх бажаючих – не вистачає площ. У штаті працює 42 викладачі, планується розширення – створюємо відділеня духових та ударних інструментів...

ІНШІ ВАРІАНТИ ПОЗАШКІЛЛЯ

Власне, батькам є куди «записати» свою дитину, а старші учні й самі можуть зробити вибір. Обласний центр технічної творчості учнівської молоді запрошує дітей від 6-ти до 18 років навчатися в гуртках авіа- та авто моделювання, авто любительства, інформатики та обчислювальної техніки, астрономії, радіоконструювання, конструювання малогабаритної сільгосптехніки, декоративно-прикладного мистецтва, машинопису, плетіння тощо. Добре зарекомендували себе Вінницькі дитячі музичні школи (№1 та №2), дитяча художня школа, дитячо-юнацькі спортивні школи - №1, № 5, «Колос», «Нива», легкоатлетична та інші.

Також нещодавно у Вінниці створено «кузню футбольних кадрів» - комунальний заклад «Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з футболу імені Олега Блохіна та Ігоря Бєланова».

Ще є центр художньо-хореографічної освіти «Барвінок», природолюбів запрошує до себе обласна станція юних натуралістів, яка має філії і в деяких райцентрах тощо. Переймаються позаурочною активністю дітей і громадські організації - козацькі, екологічні, краєзнавчі…

Якщо ж хтось не знайде себе в позашкільних закладах державної та комунальної форм власності - до послуг дітей та їхніх батьків численні приватні гуртки, студії та клуби різних напрямків. Головне, щоб юні громадяни розвивались гармонійними особистостями, і після уроків чи на канікулах не були полишені на самих себе або, ще гірше, не віддані «на виховання» вулиці.