Лісівники Вінниччини оштрафували 256 злісних звіроловів

На Вінниччині триває сезон колективного полювання на парнокопитних. Поряд із законослухняними мисливцями на промисли вийшли й ті, кому правила полювання — не указ.

Як повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, станом на 21 листопада вже складено 257 протоколів на порушників правил полювання, з них 241 протокол - державною лісовою охороною ВОУЛМГ, держпідприємств лісового господарства, 14 – держекоінспекцією, 1 - іншими.

Притягнуто до адміністративної відповідальності 256 чоловік, із них 65 попереджено. На порушників накладено штрафів на суму 39481 грн., з яких стягнено вже 37220 грн. Сума пред’явлених збитків склала 30000 грн., з яких відшкодовано 23000 грн.

Площа мисливських угідь держпідприємств ВОУЛМГ – 257,1 тис. га. Наразі чисельність основних мисливських видів тварин у Вінницькій області становить близько 10,5 тисячі копитних, більше 81 тисячі хутрових та понад 330 тисяч пернатих.

У господарствах Держлісагентства ліміт добування диких тварин складає: оленя плямистого – 74 (отримано ліцензій – 21, вже добуто 10 голів), козулі – 381 (365/150), кабана -260 (200/53).

Постійно проводиться добування хижих та шкідливих тварин, регулюється чисельність вовка та лисиці. Усіма користувачами мисливських угідь за 2011 р. добуто: вовків - 14, з них 8 - в угіддях держпідприємств лісового господарства, лисиць – 1944 (545), собак – 3111 (1484), котів – 833 (380), сірих ворон – 1549 (214).