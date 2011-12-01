Кращі утримувачі житлових комплексів отримали дипломи і грошові сертифікати

Вінницька мерія підбила підсумки конкурсу “Житловий комплекс зразкового утримання — 2011”.

Позмагатися за дипломи та грошові сертифікати, які можна буде використати на благоустрій будинків та прибудинкових територій, зголосилися 58 претендентів. До участі в конкурсі допустили 28 учасників.

Виборювати звання найкращих мешканці багатоповерхівок могли в чотирьох номінаціях.

У першій — будинок зразкового утримання забудови до 1985 року — перемогли мешканці будинку по вул Шмідта, 29. Вони отримали від мера диплом, пам'ятний знак, який повісять на будівлі, а також сертифікат на 10 тисяч гривень.

Дипломами і грошовими сертифікатами нагородили і “срібних” та “бронзових” призерів, - 7 тис. гривень за друге місце отримав будинок по в. Червоноармійській, 26. Чотири тисячі вибороли вінничани, що мешкають за адресою в.Келецька, 118.

Розмір премій та форми заохочення були такими ж і для переможців у номінації “будинок зразкового утримання забудови від 1986 року”. Перше, друге і третє місця відповідно зайняли будинки по в. Зодчих, 32, в. Стельмаха, 43-Б та ОСББ “Можайський” , що у 1-му Київському провулку.

Найкращим з понад п'яти тисяч під'їздів вінницьких багатоповерхівок і володарем преміального сертифікату на 6 тис. гривень став другий під'їзд у будинку по проспекту Юності, 19.

А найкращою прибудинковою територію винано територію навколо будинку по вул. Зодчих, 10. Тепер там зможуть облаштувати двір іще краще, адже заслужили сертифікат на суму 6 тис. гривень.

Матеріальне заохочення отримали й переможці двох останніх номінацій, які зайняли друге і третє місця, - по чотири і дві тисячі гривнь відповідно. І їм мер вручив сертифікати на вказані суми.