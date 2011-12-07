Архітекторів запрошують позмагатися в креативі на проектах МАФів

Архітектори Вінниці мають можливість позмагатись за 9 тисяч гривень. Саме такий розмір винагороди визначено у двох конкурсах: перший стосується ідей щодо зовнішнього вигляду посадочного комплексу-зупинки громадського транспорту, другий має на меті визначити як найкраще буде виглядати місце для ремонту взуття. Свої роботи архітектори можуть надсилати до 19 грудня в Департамент архітектури, містобудування та кадастру.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Конкурс на краще концептуальне рішення щодо зовнішнього вигляду малих архітектурних форм має ряд вимог. Запропонована концепція має насамперед забезпечити можливість уніфікованого використання проекту на всій території Вінниці, невисоку вартість будівельно-монтажних робіт та можливість монтажу у історичній та сучасній частинах міста.

Окрім цього, у конкурсних проектах необхідно запропонувати варіант благоустрою прилеглої території, передбачити зовнішнє освітлення, розробити напис із назвою зупинки громадського транспорту чи «Ремонт взуття», надати пропозиції щодо здійснення мобільного монтажу МАФу.

Роботи буде розглядати спеціальна комісія у складі дев'яти чоловік. Майже всі вони архітектори та художники. Порядок проведення конкурсу унеможливлює будь-які зловживання - члени журі дізнаються імена конкурсантів лише після прийняття рішення щодо переможців, до цього конкурсні роботи матимуть лише чотирьохзначний номер. Учасниками конкурсу можуть бути архітектори, проектні організації, студенти та студентські колективи.

Переможець конкурсу отримає винагороду у розмірі 9 тисяч гривень, за друге місце - 5 тисяч і за третє - 3 тисячі гривень.