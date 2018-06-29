Святий Миколай живе в кожному з нас

Темної зимової ночі з 18 на 19 грудня до українських малюків сходить із небес Святий Миколай. Підкладає їм під подушки омріяні подарунки. Годі й описати ту трепетну радість, коли дитина розгортає яскравий пакунок. Чи заглядали Ви у ту мить в дитячі очі?

- День Святого Миколая дає нам можливість хоча б раз на рік побути чарівниками для дітей, - говорить заступник губернатора Любов Спірідонова. – Саме тому останніми роками Вінницька обласна державна адміністрація проводить заходи до цього свята під лозунгом «Мрії обов’язково здійсняться!». Передусім, ми турбуємося про пільгову категорію - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А їх в області 3000. Проживають вони у чотирьох інтернатних закладах у системі освіти та двох будинках дитини (Вінницький і Тульчинський) у системі охорони здоров’я.

За словами Любов Михайлівни, влада докладає дуже багато сил, енергії та творчого потенціалу, щоб день Святого Миколая подарував дітям радість.

- Ми, дорослі, не маємо морального права розчарувати цих діток, - продовжує Любов Спірідонова. – Доля і так послала їм важкі випробування. А тому наші соціальні служби, відвідуючи інтернатні заклади, дитбудинки та прийомні родини, заздалегідь «збирають» дитячі мрії. Їх дітки вкидають у спеціальні скриньки бажань або діляться ними у листах до Діда Мороза. Хтось просить звичайне брязкальце, яке коштує копійки, хтось конструктор, машинку, ляльку, а хтось і комп’ютер. І ми організовуємо роботу таким чином, щоб омріяний подарунок обов’язково потрапив до дитини. Для цього залучаємо підприємства та організації, спонсорів, депутатський корпус, молодіжні організації, волонтерів. І звісно підсолоджуємо сюрприз ще й набором солодощів.

Вручаючи кожній конкретній дитині «миколайчик», не забуває влада і про заклади, в яких діти виховуються. Адже тут мають бути створені комфортні побутові умови. Вихованці повинні знати, що держава про них турбується і не відчувати якихось незручностей.

Особливу увагу у день Святого Миколая влада звертає на дітей з обмеженими функціональними можливостями. Зокрема, тісно співпрацює з обласним комунальним закладом «Обрій».

- Ця категорія діток потребує чи не найбільшої підтримки, адже хрест, який вони несуть дуже нелегкий, - наголошує Любов Спірідонова. – Серце стискається, коли читаєш листи до Діда Мороза, у яких вони просять… здоров’я. «Я дуже хочу ходити» або «Мрію малювати руками». І це філософія усього життя дитини! Щоб такі дітки не почувалися забутими, намагаємося залучити їх до соціуму, влаштовуємо благодійні акції, творчі конкурси, традиційні різдвяні зустрічі у ресторані «Поділля». Коли я дивлюся, з яким запалом ці дітки роблять аплікації, вишивають, а один хлопчик з «Обрію» навіть малює зубами, які гарні подарунки вони роблять власними руками і потім роздаровують оточуючим, дуже хочеться відповісти їм взаємністю. У цьому контексті мені дуже прикро згадувати недавній прецедент в одному з вінницьких дитсадків, коли хлопчика з ДЦП "попросили" в іншу групу. Батьки здорових малюків вирішили: не така, як усі дитина не може виховуватися разом з їхніми чадами. Як можна?! Адже спілкування з такою дитиною навпаки «підтягуватиме» здорових діток, вчитиме милосердю і співпереживанню, робитиме їх кращими… І ще невідомо, хто у кого більше вчиться доброти. Бо досить часто здорові люди, з руками і ногами, ображені на увесь світ. Все їм мало, всього не вистачає. А у прикутої до візка дитини очі світяться щастям, коли вона дарує комусь свій хай і недосконалий малюнок. Ось цю велику Любов до ближнього ми і повинні пропагувати.

Вінниччина є першою в Україні областю, котра прийняла серйозну обласну програму підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які здобувають освіту у навчальних закладах І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації. До Дня Святого Миколая обов’язково відбуваються зустрічі студентів з керівництвом області. Окрім благодійного обіду, приємних сюрпризів та подарунків діти отримують одноразову квартальну стипендію. Маючи на руках вже більш-менш пристойну суму, вони мають можливість підкупити якийсь одяг чи вирішити свої більш нагальні питання.

- Облдержадміністрацією дуже багато зроблено до свята і багато ще в планах, - зазначає Любов Михайлівна. - Але враховуючи сучасні реалії, владі не під силу зробити усе. Тому хочу звернутися до усіх небайдужих людей, хто має можливість і гарне серце, підтримайте дітей-сиріт. Ми не хочемо створювати якихось фондів. Просто знайдіть окремо взяту дитину і зробіть їй подарунок. Долучайтесь, не будьте байдужими! Чим більше нас буде та чим активніше ми попрацюємо, тим більше ми зможемо допомогти діткам! Не втратьте шанс подарувати дітям справжнє свято та можливість повірити у чудо. Доведіть, що Святий Миколай живе у кожному з нас.

Благодійні акції до дня Святого Миколая - добра традиція Вінниччини. І що дуже радує – не єдина. Так, постійно у полі зору багатодітні родини, яких на Вінниччині понад 9 тисяч. Прискіплива увага також до 27-ти дитбудинків сімейного типу та 117-ти прийомних родин, де виховується 400 дітей. Адже якщо в одному інтернаті в середньому виховується 150 дітей, то ми практично «закрили» три інтернати в області.

Великий резонанс отримала благодійна акція «Серце до серця», у ході якої зібрали 533 тисяч гривень для придбання інсулінових помп дітям, хворим на цукровий діабет. Більш, як півмільйона! Найбільше в Україні! Хіба це не прояв доброї волі, небайдужості і милосердя? В акції «Серце до серця» взяли участь більше п’яти тисяч підприємств, установ та організацій. Серйозно попрацювали освітянські та медичні заклади, студенти вінницьких вузів. Тільки волонтерів по області було більше двох тисяч. Вони ходили вулицями зі спеціальними скриньками і на елементі довіри збирали кошти.

За результатами акції, 17 дітей області з цукровим діабетом отримали помпи і тепер зможуть жити повноцінним життям. Адже цей компактний комп'ютеризований пристрій самостійно визначає рівень глюкози в крові і при потребі вводить в організм інсулін. Коштує така помпа від 32 до 45 тис. грн. і не усі батьки могли придбати такий дороговартісний апарат для своєї дитини.

Нині влада готується до чергової акцію «З любов’ю до вас», котра буде проходити 10 грудня у обласному муздрамтеатрі ім.М.Садовського.

- Вже третій рік поспіль ми об’єднуємо зусилля благодійників, щоб подарувати шанс на оздоровлення маленьким пацієнтам онкологічного відділення обласної дитячої лікарні, - уточнює Любов Спірідонова. - Торік під час подібного заходу зібрали майже 260 тисяч гривень. Сподіваюся, що і цього року зберемо не менше двохсот тисяч. А це дозволить повністю зняти проблему хіміотерапії хворих діток.

За словами заступника губернатора, подібні акції суто вінницькі. Вони народилися на Вінниччині, підтримані громадськістю і стали нормою.

Милосердя, співчуття є найголовнішим і, мабуть, єдиним законом буття людства. Недарма пророк сказав, що у світі є багато цінностей, але найцінніша – коли одна людина піклується про іншу. Немає більшої цінності, ніж Любов. Якщо оці основи будуть закладені з початкової школи, ми матимемо здорове морально суспільство. День Святого Миколая – одне зі свят, котре якраз і пробуджує в людях почуття милосердя та співпереживання.