На вкраденому у свого роботодавця тракторі сторож далеко не заїхав

12 грудня до Вінницького райвідділу звернувся 57-річний приватний підприємець, з заявою про те, що вночі з поля, яке він орендує біля села Писарівка, невідома особа скоїла крадіжку трактора «Т-40». У кабіні викраденого трактору знаходилися гроші в сумі 500 гривень. Також чоловік повідомив, що з поля зник охоронник, який мав вночі охороняти поле та сільгосптехніку.

Як повідомила СЗГ УМВС Україниу Вінницькій області, за кілька годин міліціянти трактора знайшли та повернули власнику. Особа, причетна до скоєння злочину, затримана. Як з’ясувалося, до скоєння даного злочину причетний 22-річний житель одного з сіл Теплицького району, який працював на вказаному полі приватним охоронником.

Того вечора до молодика, який щойно заступив на нічне чергування, прийшли двоє його товаришів. Чоловіки принесли з собою і випивку, і закуску. Після тривалого застілля, коли товариші розійшлися, охоронник вирішив розважитися – покататися на тракторі. Сівши за кермо транспортного засобу, чоловік не розрахував, що пального на тривалу подорож йому не вистачить. Недалеко від поля трактор зупинився. Аби уникнути відповідальності за скоєне, чоловік вирішив втекти до рідного села у Теплицький район. Там його і затримали працівники міліції.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Кримінального кодексу України.