Вундеркінди здобули медалі всеукраїнського шахового фестивалю

У Вінниці фінішував шостий традиційний шаховий турнір “Поділля”. На старт, окрім вінничан, вийшли шахісти з Одеської, Львівської та Хмельницької областей.

У групах “А” і “В” по 10 спортсменів грали за коловою системою, а у масовому турнірі “С” за медалі змагалися два десятка учасників. Діти-вундеркінди грали разом з дорослими і нерідко перемагали їх.

У турнірі “А” переможцем став дорослий першорозрядник Афлатун Мамедов (Котовськ Одеської області), який набрав 8 очок у 9 турах. Він виконав норматив кандидата у майстри спорту. Далі – 9-річний вінницький кандидат у майстри спорту Вітя Матвіїшин, чемпіон України серед дітей до 10 років. Третім став інший кандидат у майстри з Вінниці – молодий Олег Яворський, син шахового тренера.

У турнірі “В” досить несподівану перемогу (7 очок з 9 можливих) здобув десятирічний першорозрядник Артем Анікєєв (Іллічівськ Одеської області), учасник юнацького чемпіонату Європи. Лише на пів-очки відстав 8-річний першорозрядник Женя Шафір, діючий чемпіон області серед юнаків, який нещодавно виконав норматив кандидата у майстри. Він єдиний у турнірі переміг чемпіона. Третє місце посів дорослий першорозрядник Володимир Солдатов (Львівська область).

У турнірі “С”(переважно юнацькому) перше місце розділили два вихованці вінницького шахового клубу “Романтик”, що поблизу Лісопарку: 21-річний Дмитро Іванов, який нещодавно повернувся у шахи після 10-річної перерви, та 11-річний призер першості області Владислав Бушменьов. Обидва набрали по 7, 5 очки, але завдяки кращому додатковому коефіцієнту чемпіоном став Іванов, який водночас виконав перший розряд. Третє місце посів ще один вінницький першорозрядник – Сергій Колісник.

– Мене дуже порадував виступ шахових вундеркіндів, які є вихованцями нашої спортшколи – Віті Матвіїшина та Жені Шафіра, – сказав директор МДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету та президент Федерації шахів Вінниці Микола Боднар. – Сподіваюсь, що тепер вони продовжать успішно виступати і за межами нашого міста.