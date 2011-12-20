Громадські організації занепокоєні кризою демократії в Україні

В приміщенні Вінницького обласного краєзнавчого музею відбулося засідання круглого столу „Криза демократії в Україні. Позиція громадянського суспільства” за участі громадських організацій Вінниччини. Круглий стіл є першою частиною регіонального обговорення, за результатами якого будуть сформовані пропозиції волинської громадськості до Всеукраїнського форуму Громадянської Асамблеї України «Криза демократії в Україні. Позиції громадянського суспільства», що відбудеться у лютому 2012 року в місті Києві.

Участь в засіданні круглого столу взяли представники більш ніж 20-ти громадських організацій Вінниччини. Модератором засідання виступила голова Подільського центру соціальних технологій Оксана Яцюк.

Активні громадяни, які є членами організацій, що входять до Громадянської Асамблеї України ще з 2007 року, вказували на єдино можливий шлях подолання будь-яких політичних криз та розбудови ефективної державності – це забезпечення умов реалізації громадянами України своїх прав і, в першу чергу, права власноруч будувати власну державу.

- У владі немає представництва усіх соціальних груп, - наголошує голова правління громадської організації „А-ВЕСТА” Лариса Полулях. – На сьогодні в нашій державі дійсно існують проблеми із забезпеченням політичних, економічних та соціальних прав громадян. Тим більше нас хвилює це питання в світлі парламентських виборів 2012 року. Незважаючи на те, що законодавство не дозволяє громадським організаціям безпосередньо приймати участь у на всіх етапах виборів, бути осторонь ми не можемо. Для зменшення фальсифікацій та забезпечення максимально прозорого виборчого процесу громадські організації можуть активізувати громадськість.

Довідка УНІАН. Громадянська Асамблея України є ініціативою громадських організацій України, спрямованою на створення національного та регіональних майданчиків для дискусії та консолідації представників громадянських обєднань щодо стратегічних пролем українського суспільства. ГАУ – найбільша в Україні мережа, яка об’єднує понад 400 громадських організацій з усіх регіонів.

