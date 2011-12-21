Дорослі створили святковий настрій особливим діткам

У день святого Миколая керівництво Управління ДАІ Вінницької області відвідало підшефні дитячі заклади для сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь», - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

- Чудова нагода робити добрі справи, дарувати тепло свого серця і турботу тим, хто її найбільше потребує і чекає. Безумовно, це діти, поруч з якими за різних обставин немає найрідніших і найдорожчих людей - батьків, - пояснив начальник УДАІ УМВСполковник міліції Павло Солоненко. – Це свято діти чекають і до нього готуються. І, хоча прояв любові виявляється не лише у певні календарні дні, проте, саме цей день і цей святий Божий угодник нам усім нагадує про важливі справи милосердя і турботи про ближнього.

З надзвичайною теплотою і щирістю зустріли працівників Державтоінспекції діти, які перебувають у центрі соціальної реабілітації «Промінь». Більша їх половина – на інвалідних візках, але з притаманним їм велетенським терпінням і любов’ю зібралися у залі біля новорічної ялинки, щоб подарувати державтоінспекторам свою щиру посмішку і слова вдячності за подарунки.

- Усі в дитинстві люблять солодощі, - переконаний Павло Дмитрович. – Тому діти сьогодні отримали цукеркові набори. А для самих маленьких ми привезли книжки – розмальовки, які допоможуть діткам опанувати знаннями правил безпечної поведінки на дорозі та у громадському транспорті. До речі, книжки щойно з друку і, сподіваємося, будуть цікаві читачам.

Постійно опікуються представники ДАІ вінницьким дитячим будинком „Малятко” будинком-інтернатом в Іванові Калинівського району. Таке шефство триває цілоріч, а в передноворічні дні випадає особлива нагода влаштувати особливим дітям гарний настрій.