Калинівське підприємство самовільно захопило 66 га землі

Інвентаризація земель, проведена обласною владою, виявила цікаву тенденцію: до подільської землі багато охочих. Не виняток і Калинівщина.

Як повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, прокуратура Калинівського району підготувала позовну заяву в інтересах держави в особі Калинівської райдержадміністрації до одного із приватних підприємств про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки площею 66 га.

На думку прокуратури, підприємство також має відшкодувати близько 76 тисяч гривень завданих збитків.