Калинівське підприємство самовільно захопило 66 га землі
11:20, 21 грудня 2011Вінниця
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Прокуратура звернулась до суду
Інвентаризація земель, проведена обласною владою, виявила цікаву тенденцію: до подільської землі багато охочих. Не виняток і Калинівщина.
Як повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, прокуратура Калинівського району підготувала позовну заяву в інтересах держави в особі Калинівської райдержадміністрації до одного із приватних підприємств про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки площею 66 га.
На думку прокуратури, підприємство також має відшкодувати близько 76 тисяч гривень завданих збитків.
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