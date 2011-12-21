52-річний тульчинець через вибух петарди позбувся пальця

Вчора до приймального відділення Тульчинської ЦРЛ поступив 52-річний житель села Кирнасівка з опіками рук.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, він взяв в руки петарду та хотів подивитись що знаходиться всередині з'ясувати її будову.

Очевидно, такі експерименти з петардою конструкцією “хлопавки” не передбачені. Тому стався вибух.

Довелося викликати “швидку”, яка доставила потерпілого в приймальне відділення Тульчинської ЦРЛ з діагнозом: травматична ампутація 5-го пальця лівої кисті та термічний опік правої кисті.

Потерпілого госпіталізовано до ортопедичного відділення Тульчинської ЦРЛ. Наразі лікарі фіксують стан середньої важкості.