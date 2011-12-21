52-річний тульчинець через вибух петарди позбувся пальця
11:23, 21 грудня 2011Вінниця
0 0
З'ясовував, що всередині
Вчора до приймального відділення Тульчинської ЦРЛ поступив 52-річний житель села Кирнасівка з опіками рук.
Як повідомило УМНС у Вінницькій області, він взяв в руки петарду та хотів подивитись що знаходиться всередині з'ясувати її будову.
Очевидно, такі експерименти з петардою конструкцією “хлопавки” не передбачені. Тому стався вибух.
Довелося викликати “швидку”, яка доставила потерпілого в приймальне відділення Тульчинської ЦРЛ з діагнозом: травматична ампутація 5-го пальця лівої кисті та термічний опік правої кисті.
Потерпілого госпіталізовано до ортопедичного відділення Тульчинської ЦРЛ. Наразі лікарі фіксують стан середньої важкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter