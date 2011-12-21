Начальник облуправління вирішив публічною інформацією не ділитись
11:29, 21 грудня 2011Вінниця
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Прокуратура внесла припис
Відкритість та публічність влади наразі декларуєтсья посадовцями України на всіх рівнях. Проте від слів до реалій насправді іще далеко.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Згідно з повідомленням, прокуратурою Вінницької області винесено припис начальнику одного з управлінь облдержадміністрації, яким не забезпечено в повному обсязі виконання законодавства про доступ до публічної інформації в частині оприлюднення інформаційних даних та ведення діловодства у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян».
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