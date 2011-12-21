У п'ятницю КОД вимагатиме припинити знущання над народом

12:08, 21 грудня 2011
Вінниця
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Мітинг протесту

У п'ятницю, 23 грудня о 9.00 біля обласної ради відбудеться  мітинг протесту „Досить знущатись!”.

Ініціатором акції виступає Комітет опору диктатурі, до складу якого входить і Вінницька обласна партійна організація «ВО «Батьківщина».

Про це повідомила прес-служба Вінницької облорганізації ВО “Батьківщина”.

Голова обласної парторганізації «ВО» Батьківщина» Людмила Щербаківська зазначає, що це не перший мітинг, який проводить  КОД.     - Акції протесту уже стали ознакою  нашого часу, з кожним разом вони стають все більш масштабними, - йдеться в офіційному повідомленні. -  Незважаючи на те, що деякі політикани намагаються нівелювати значення політичних мітингів, я впевнена, що сьогодні інших важелів на владу  просто немає.

Щоб не казали наші опоненти, але «чорнобильський  штурм», акції протесту підприємців дали свої плоди – влада зробила певні поступки.  Що ж потрібно зробити, щоб влада повернулась обличчям до народу? Потрібно виступити єдиним потужним фронтом.

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