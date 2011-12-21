За резервні землі Калинівщини платять найменше

На Вінниччині склалась цікава ситуація із землями резервного фонду. Такі землі є майже в кожному районі. Вважається, що вони не надані нікому. Насправді ж — використовуються.

Про це на обласній нараді з питань ефективності використання земель різних форм власності повідомив начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексій Коник.

Також посадовець акцентував увагу на низькій орендній платі за використання даних земель в деяких районах області.

Так середня плата за 1 гектар за оренду орних земель запасу та резервного фонду у Калинівському районі є однією з найнижчих в області (116,7 грн/га та 164,3 грн/га) тоді як середньообласна 256 грн/га та 277 грн/га. Він наголосив на необхідності проведення ряду заходів щодо переукладання договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення в частині збільшення орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства.

Також на нараді наголошувалось на необхідності погашення заборгованості по виплаті орендної плати за користування землями під водними об’єктами та підвищення орендної плати, вжиття заходів щодо повного розрахунку по договорах оренди за земельні частки (паї),посиленню роботи щодо підготовки лотів-земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав на них, які пропонується виставити для продажу на аукціоні з подальшою їх реалізацією згідно Тимчасового порядку набуття права оренди на землі державної та комунальної власності на конкурентних засадах затвердженого рішенням Вінницької обласної Ради від 28 грудня 2010 року № 48.