"Фольксваген" переїхав одеситку, що спала на дорозі

Транспортна пригода зі смертю сталася вчора в селі Ситківці Немирівського району.

Як повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області, близько 20 години 58 – річний водій автомобіля «Фольксваген» скоїв наїзд на жінку, яка лежала на проїжджій частині дороги.

За попередніми даними загибла була в стані алкогольного сп’яніння. Жінка виявилася 32–річною жителькою Одеської області.

За даним фактом також порушено кримінальну справу і проводиться розслідування.