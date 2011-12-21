"Фольксваген" переїхав одеситку, що спала на дорозі

13:58, 21 грудня 2011
Вінниця
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Кажуть, нетвереза

Транспортна пригода зі смертю сталася вчора в селі Ситківці Немирівського району.
Як повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області,  близько 20 години 58 – річний водій автомобіля «Фольксваген» скоїв наїзд на жінку, яка лежала на проїжджій частині дороги.

За попередніми даними загибла була в стані алкогольного сп’яніння. Жінка виявилася 32–річною жителькою Одеської області.
За даним фактом також порушено кримінальну справу і проводиться розслідування.

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