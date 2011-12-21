Молодь навчають дорослому життю за допомогою театру

Вперше за останні роки у Вінниці відбулася прем’єра вистави соціального театру. Такий соціальний проект з’явився завдяки об’єднанню спільних зусиль театральної студії Вінницького технічного коледжу, Благодійного фонду "Здоров’я жінки і планування сім’ї" та громадської організації „ВІСЬ”.

Вистава „Маю право” зрежисована народною артисткою України Клавдією Барил. На сьогоднішній день її побачили майже 500 глядачів – старшокласни шкіл, студенти вінницьких коледжів та студенти університету „Україна”.

- Сюжет вистави - про право на кохання і водночас відповідальне ставлення до планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я, - зазначає голова ГО „Вісь” Світлана Дубина. – По завершенні спектаклю відбувається обговорення цієї соціальної тематики серед молоді. Особисто мене вразила думка молодих людей, які стверджували, що краще дивитися подібні спектаклі, ніж вислуховувати моралі на виховних годинах.

На прем’єрному показі спектаклю в ЗОШ № 17 була присутня столичний громадський діяч, авторка сценарію Тетяна Слободян, яка була приємно вражена і власне постановкою, і зацікавленістю з боку молодіжної публіки.

Цю виставу подивились спеціалісти Вінницького міського центру соціальної служби сім’ї, дітей та молоді, які рекомендують цей спектакль як свого роду креативний „навчальний життєвий посібник”.

Подальша робота соціального театру планується в навчальних закладах Вінниці, а якщо буде підтримка, то й в районах області.