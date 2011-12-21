Віфлеємський вогонь - у Вінниці

Віфлеємський вогонь вже на Україні з 19 грудня. Про це повідомили в обласному осередку Всеукраїнської скаутської організації „Пласт”. Традиційно Віфлеємський вогонь дістається України двома шляхами – його привозить офіційна делегація і також везуть скаути.

Всеукраїнська організація „Пласт” на чолі з Дмитром Колесником отримує Вогонь з Відня – саме там вперше започатковано цю акцію за ініціативи місцевої телерадіокомпанії. Отож і цього року українські скаути отримали естафету палаючого вогню з Віфлеєму у Кафедральному соборі Відня.

- В неділю, 25-го грудня, о 9.00, в храмі Вінницької єпархії Української православної церкви Київського патріархату - проїзд Станіславського, 7а - відбудеться передача Віфлеємського вогню, - говорить лідер пластунів Вінниці Максим Студілко. – Ми чекаємо на це свято усіх, хто бажає передати від свічки до свічки цей життєдайний вогонь.

За словами українських скаутів, також існує добра традиція міжнародного обміну вогню між ними і польськими друзями – скаутами харцерами, яка символізує дружбу, єдність та теплі стосунки між братніми слов'янськими народами.

Довідка УНІАН. Організація "ПЛАСТ" Вінниччини має два офіційних осередки. У місті Вінниця – 50 скаутів, в Барському районі – 45.

