Різдвяний гудіж для веселої трійці закінчився польотом із балкона
11:07, 26 грудня 2011Вінниця
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Один у важкому стані
Аж до сьогоднішнього ранку тривала гуляночка в багатоповерхівці на Старому місті.
О 7.00 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що двоє молодиків віком 18 та 21 років та їхня 19-річна подружка у стані алкогольного сп’яніння громадяни випали з балкону 3-го поверху житлового будинку.
Каретою швидкої допомоги їх було доставлено в міську клінічну лікарню №2. Молодший з братів знаходиться у важкому стані в реанімаційному відділенні з діагнозом: струс головного мозку, перелом нижньої щелепи, забій грудної клітини, закритий перелом правої руки.
Інших учасників пригоди при обстежені медичними працівниками було відпущено додому. Обставини події з’ясовуються.
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