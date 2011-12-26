Різдвяний гудіж для веселої трійці закінчився польотом із балкона

Аж до сьогоднішнього ранку тривала гуляночка в багатоповерхівці на Старому місті.

О 7.00 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що двоє молодиків віком 18 та 21 років та їхня 19-річна подружка у стані алкогольного сп’яніння громадяни випали з балкону 3-го поверху житлового будинку.

Каретою швидкої допомоги їх було доставлено в міську клінічну лікарню №2. Молодший з братів знаходиться у важкому стані в реанімаційному відділенні з діагнозом: струс головного мозку, перелом нижньої щелепи, забій грудної клітини, закритий перелом правої руки.

Інших учасників пригоди при обстежені медичними працівниками було відпущено додому. Обставини події з’ясовуються.