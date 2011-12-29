Фрукти з Бананової республіки стали дорогим задоволенням

Як повідомляє УНІАН, минулого тижня вартість плодоовочевої корзини зросла на 1,2% після зростання на 2,6% тижнем раніше. При цьому сьогодні вартість плодоовочевої корзини, як і раніше в 2,5 раза нижче, ніж роком раніше, говориться в повідомленні «АПК-ІНФОРМ: овочі і фрукти».

- Минулого тижня основне зростання цін було зафіксоване в сегменті фруктів, де традиційні передноворічні закупівлі оптовиків дозволили фермерам і імпортерам підняти ціну на яблуко на 9%. Крім того, на 12% подорожчав банан, що ще більше посилило ситуацію з попитом на цей фрукт, - відзначила керівник проекту «АПК-ІНФОРМ: овочі і фрукти» Тетяна ГЕТЬМАН. - Ціни на борщовий набір і картоплю, як і прогнозувалося, не змінилися, а ціни на тепличні овочі виросли неістотно – на 1,5% за тиждень в середньому.

При цьому експерти відзначають, що передноворічне подорожчання овочів і фруктів в Україні буде рекордно низьким цього року.

Зокрема, у Вінницьких супермаркетах на банани знижок не пропонують, натомість грейпфрут можна купити по 8,88 грн/кг, іспанський помаранч – по 13,77 грн/кг.

Аналітики «АПК-ІНФОРМ: овочі і фрукти» склали прогноз найбільш вірогідного передноворічного зростання цін на плодоовочеву продукцію цього року, який показав, що зростання буде мінімальним за останні роки і складе 4,5-6%. Після закінчення свят вартість плодоовочевої корзини, по оцінках експертів, впаде нижче за її сьогоднішній рівень. «Завдяки значному перевищенню пропозиції овочів борщового набору і картоплі над попитом на них в передноворічний період зростання цін на ці позиції фактично не буде, - відзначає Т.ГЕТЬМАН. - Фруктова корзина подорожчає трохи, оскільки платоспроможний попит населення в порівнянні з минулим роком істотно не збільшився, тоді як пропозиція фруктів виросла. Основне ж зростання цін очікується в сегменті тепличних овочів, попит на яких різко зростає в період новорічних свят, тоді як різко збільшити їх виробництво в цей період неможливо”.