Скандальний новорічний подарунок для вінницьких екологів – звільнення

Не всім під новорічну ялинку поклали саме подарунки. Так, майже два десятки працівників Державної екологічної інспекції у Вінницькій області отримали 30 грудня наказ про своє звільнення, - повідомляє сайт «Моя Вінниця».

В екологічній службі, як і в інших, цьогоріч відбулась реорганізація із зміною назви. Це супроводжується написанням заяв про звільнення „в зв'язку з реорганізацією” усіма співробітниками, після чого вони пишуть заяви вже про прийом на роботу у цю ж службу.

Але в екологічній інспекції „перепис” грянув саме „під ялинку”.

За словами Валерія Короля, головного спеціаліста інспекції, для підписання заяв людей викликали навіть з лікарняних. І перед 18 співробітниками, в основному інспекторами з фаховою освітою та стажем роботи, поклали заяви про звільнення.

Валерій Король передав досить оригінальну причину, якою начальник Держінспекції Юрій Дубовий пояснив йому звільнення цих людей. За відсутності запису цитувати її не можемо до продовження скандальної ситуації. Адже звільнені під Новий рік і без компенсацій люди збираються судитись.