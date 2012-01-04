Вінницькі хокеїсти дочекались календаря олімпійської кваліфікації

Міжнародна федерація з хокею на траві оприлюднила розклад олімпійських кваліфікаційних турнірів.

Нагадаємо, що національна збірна України з хокею на траві, яка повністю складається з вінничан, братиме участь у передолімпійському турнірі в м. Дублін (Ірландія) з 10 по 18 березня 2012 року. На старт там вийдуть Корея (6 місце у світі за рейтингом), Малайзія (14), Ірландія (17), Росія (20), Чилі (24) та Україна (31).

10 березня вінничани - підопічні Павла Мазура поміряються силами з фаворитами – корейцями. Цей матч одразу дасть можливість оцінити потенціал наших хлопців. Адже лише переможець групи отримує омріяну путівку на Олімпіаду в Лондоні. Наступного дня українці зійдуться з ірландцями. Після дня відпочинку нашими суперниками будуть малайзійці. Далі вінничани послідовно гратимуть з сусідами по рейтинг-листу – росіянами та чилійцями. І, нарешті, 18 березня відбудуться стикові матчі за 5-6, 3-4 і 1-2 місця.