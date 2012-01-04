Жертвою «Фольксвагена» став фонтан

Вчора, 3 січня, близько 15.00, по вулиці Пирогова сталося ДТП: автомобіль марки Volkswagen Touareg (ФольксВаген Туарег) врізався у фонтан.

Позашляховик рухався у напрямку ринку Урожай. За словами очевидців, авто різко звернуло ліворуч. Перескочивши трамвайну колію та бордюр, автомобіль з величезною силою врізався у фонтан, - повідомляє сайт Вінницький трамвай.

На щастя, ніхто не постраждав! Аварія сталася навпроти Феріде-плаза - там, де знаходиться нерегульований пішохідний перехід.

- За попередньою інформацією, водію стало погано і машина з’їхала з дороги, - зазначає начальник відділу профілактики обласної ДАІ Володимир Мотичко. – Водій немолодий, у нього проблеми з серцем. Травм, на щастя, водій не отримав. Викликали бригаду «швидкої».

Серйозно пошкоджена передня частина кузова та двигуна. Також пошкоджено фонтан, вибито мармурові плити. За попередніми висновками, реконструкція фонтану обійдеться у 3-7 тисяч гривень.