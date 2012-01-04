До бюджету міста від плати за землю надійде 108.5 млн. гривень

Плата за землю 2012 року залишиться одним із бюджетоутворючих податків, які наповнятимуть міську казну Вінниці.

Про це повідомила директор департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

Презентуючи проект бюджету на 2012 рік, посадовець повідомила, що Від плати за землю поточного року планується отримати 108.5 млн. гривень. Ця сума складає 24% у складі власних і закріплених доходів загального фонду.

Очікується зростання надходжень даного платежу до міського бюджету на 41% порівняно з 2011 роком. Це стане можливим за рахунок запланованого оновлення нормативно-грошової оцінки земель та укладання договорів оренди з користувачами земельних ділянок на території колишніх “ДПЗ”, ВО “Хімпром" та радіолампового заводу, які офіційно ще не оформили свої стосунки із міською казною.