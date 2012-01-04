Майбутнім абітурієнтам час реєструватися для проходження ЗНО

Реєстрація осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2012 році, триватиме з 1 січня до 20 лютого 2012 року.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

У Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти вже готові приймати заяви бажаючих пройти незалежне тестування. На офіційному сайті установи http://www.vintest.org.ua міститься вся інформація про особливості ЗНО-2012. А також заклик не чекати до останнього і заявити про свої наміри завчасно.

У 2012 році ЗНО проводитиметься з таких предметів: українська мова і література (28 і 29 травня), математика (21-22 травня), історія України (31 травня – 1 червня), фізика (5 червня), російська мова (17 травня), біологія (7 червня), хімія (15 травня), географія (19 травня), всесвітня історія (24 травня), іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська (26 травня). Зважте, що тест можна складати тільки з однієї іноземної мови.

Загальна кількість предметів, вибраних для складання тестів, не повинна перевищувати чотирьох.

Додаткова сесія ЗНО-2012 - 18 червня - 23 червня