Кузьминецьким студентам недоплачували стипендії

Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму близько 140 тис. грн, виявили під час ревізії в Кузьминецькому професійному аграрному ліцеї фахівці КРУ у Вінницькій області.

Про це повідомила прес-служба КРУ у Вінницькій області.

Так, у вересні 2011 року бухгалтерська служба навчального закладу за відсутності відповідного наказу директора, нарахувала і виплатила працівникам ліцею премії, що разом із внесками до державних цільових фондів призвело до зайвого витрачання більш як 54 тис. грн.

Також протягом січня–вересня 2011 року до Пенсійного фонду зайве сплачено майже 14 тис. грн через те, що бухгалтери здійснювали нарахування внесків із заробітної плати трьох працюючих інвалідів не за пільговою ставкою, як того вимагає законодавство.

Разом з тим, ревізори виявили випадки недонарахування учням стипендії на загальну суму понад 20 тис. грн, а також невиплати окремим працівникам навчального закладу більш як 7 тис. грн належних надбавок.

Окрім того, до ліцею зараховувалися учні у кількості, що перевищувала обсяг державного замовлення: у 2009 році на 3 особи, у 2011 – на 8, однак навчання їх, всупереч законодавству, здійснювалося на безоплатній основі, внаслідок чого навчальний заклад недоотримав понад 18 тис. грн.

Серед виявлених порушень мали місце й безпідставне відшкодування коштів за авансовими звітами, зайва виплата учням премій та матеріальних допомог, надмірні витрати на електроенергію, незаконне використання автотранспорту тощо – усього на загальну суму близько 25 тис. грн.

Під час ревізії встановлені й значні порушення, пов’язані із веденням бухгалтерського обліку: не здійснення індексації об’єктів житлового фонду, не проведення дооцінки необоротних активів, не зняття з обліку приватизованого житла тощо.

За недотримання вимог чинного законодавства, четверо посадових осіб Кузьминецького професійного аграрного ліцею притягнено до адміністративної відповідальності, а про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи. Окрім того, застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках навчального закладу, відкритих в органах Державного Казначейства.

Варто зазначити, що зусиллями ревізорів забезпечено усунення усіх виявлених порушень у повному обсязі.