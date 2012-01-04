На дитячому майданчику мають намір збудувати багатоповерхівку

10:57, 04 січня 2012
Вінниця
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Хмільницька міська рада надала дозвіл на будівництво багатоквартирного будинку між будинками №66 та №60, по вулиці 1-го Травня. Зараз там знаходиться майданчик для гри у футбол, спортивні знаряддя та зелені насадження.
Про це повідомив «Громадський форум Хмільниччини» (http://pravo-hm.org.ua).

«Ще 29 вересня 2011 року Хмільницька міська рада затвердила рішення №287 «Про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки для забезпечення будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці між житловим будинками №66 та №60 по вул. 1-го Травня», - повідомляє портал.

«Також своїм рішенням Хмільницька міська рада зобов’язала виконавчий комітет забезпечити замовлення та погодження в установленому законом порядку, проекту відведення земельної ділянки та подання його на затвердження до Хмільницької міської ради після отримання позитивного висновку державної експертизи землевпорядної документації»

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