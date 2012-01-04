Держава "підкине" місту грошенят на соціалку та зарплати бюджетникам

У дохідній частині бюджету Вінниці, зокрема, це стосується загального фонду, відбулася зміна співвідношення між власними і закріпленими доходами та трансфертами з Державного бюджету.

Про це повідомила начальник департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

Згідно з проектом міського бюджету, затвердженим виконкомом міськради, 2012 року частка трансфертів з держбюджету досягне у загальному фонді 58%.

Основними з них є дотація вирівнювання — 165 млн. грн. та субвенція на соціальний захист населення — 455 млн. грн., частки яких відповідно складають 26% і 72%.