Держава "підкине" місту грошенят на соціалку та зарплати бюджетникам
11:05, 04 січня 2012Вінниця
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Понад 600 млн. гривень
У дохідній частині бюджету Вінниці, зокрема, це стосується загального фонду, відбулася зміна співвідношення між власними і закріпленими доходами та трансфертами з Державного бюджету.
Про це повідомила начальник департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.
Згідно з проектом міського бюджету, затвердженим виконкомом міськради, 2012 року частка трансфертів з держбюджету досягне у загальному фонді 58%.
Основними з них є дотація вирівнювання — 165 млн. грн. та субвенція на соціальний захист населення — 455 млн. грн., частки яких відповідно складають 26% і 72%.
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