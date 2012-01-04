Пенсійний фонд Вінниччини «розбагатів» на 15%

За січень-листопад 2011 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області зі всіх джерел фінансування надійшло 6 млрд. 423,1 млн. грн., з них власні надходження складають 3 млрд. 3,7 млн. грн., в порівнянні з показниками 2010 років власні надходження зросли на 15%, або на 390,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки Вінницької облдержадмінстрації.

Загальна заборгованість перед Пенсійним фондом України у Вінницькій області на 1 грудня 2011 року в порівнянні з 1 січня 2011 року збільшилася на 3,8%, або на 3,1 млн. грн., і склала 84,9 млн. грн. Низькі темпи зменшення боргу по області пов'язані з допущенням боргу по сплаті єдиного соціального внеску на суму 16,5 млн. грн. В області фактично отримують пенсії 499 295 чоловік, середньомісячний розмір пенсії складає 1053 грн. 84 коп. і виріс по порівнянню 2010 роком на 11,5%.