2012-й – рік соціального служіння

14:56, 04 січня 2012
Вінниця
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У Вінницькому єпархіальному управлінні під головуванням митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона відбулися збори благочинних.

Як повідомили у прес-службі Вінницької єпархії, головною темою зборів стало планування заходів у рамках оголошеного у Вінницькій єпархії року соціального служіння.

Зокрема, владика ознайомив благочинних з основними напрямками соціального служіння, які включають різнобічну допомогу хворим, патронажну службу, збір одягу та їжі для бідних, влаштування благодійних їдалень тощо. З запропонованого переліку благочинним необхідно обрати заходи, які будуть проводитись безпосередньо на парафіях протягом наступного року. Повний план соціальних заходів буде затверджений митрополитом Симеоном до 30 січня.

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