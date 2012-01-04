2012-й – рік соціального служіння

У Вінницькому єпархіальному управлінні під головуванням митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона відбулися збори благочинних.

Як повідомили у прес-службі Вінницької єпархії, головною темою зборів стало планування заходів у рамках оголошеного у Вінницькій єпархії року соціального служіння.

Зокрема, владика ознайомив благочинних з основними напрямками соціального служіння, які включають різнобічну допомогу хворим, патронажну службу, збір одягу та їжі для бідних, влаштування благодійних їдалень тощо. З запропонованого переліку благочинним необхідно обрати заходи, які будуть проводитись безпосередньо на парафіях протягом наступного року. Повний план соціальних заходів буде затверджений митрополитом Симеоном до 30 січня.