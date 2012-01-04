У Вінниці пройшов новорічний квест

3 січня 2012 року в ЦПКіВ ім. М. Горького відбувся новорічний квест «Кавказька полонянка», участь у якому взяло 20 команд.

Захід проведено за підтримки відділу у справах молоді та туризму міської ради спільно з комунальним закладом «Центр підліткових клубів за місцем проживання «УНІВЕР», - повідомляє «Моя Вінниця».

Учасники квесту – молоді, активні, непосидючі юнаки та дівчата бігали від однієї станції до іншою, розгадуючи при цьому ребуси та виконуючи усі завдання, які перед ними були поставлені. А завдання були різноманітними:

• показати улюблений епізод з К/ф «Кавказька полонянка»;

• сфотографуватися з випадковим перехожим;

• розповісти Новорічний вірш біля головної ялинки міста;

• виконати уривок будь-якої пісні з К/ф «Кавказька полонянка» тощо.

Взявши участь у грі, усі учасники поринули в незабутню цікаву новорічну пригоду, в якій вони зустрілися з усіма улюбленими акторами: Ю.В. Нікуліним, Є.О. Моргуновим та Г.М. Віциним.

Переможці квесту, які зайняли І, ІІ та ІІІ призове місце були відзначені солодкими подарунками.