Пшонка вирішив, що у Вінниці забагато підрозділів прокуратури

У зв’язку із змінами адміністративно-територіального устрою м.Вінниці, наказом Генерального прокурора України В.Пшонки, ліквідовано прокуратури Ленінського, Замостянського, Староміського районів та реоганізовано прокуратуру м.Вінниці. Вона змінила місце розташування з провулку Цегельного, 8 на вул. Ватутіна, 10.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Вінницька міжрайонна природоохоронна прокуратура та слідчий відділ прокуратури області переведені у приміщення, яке знаходиться за адресою м. Вінниця, пр. Космонавтів, 26.

Наказом Генерального прокурора України В.Пшонки також ліквідовано Вінницьку прокуратуру з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Натомість, у прокуратурі Вінницької області створено відділ з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням свободи громадян, який знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Островського, 10.