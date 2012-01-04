Мадам хотіла кайфонути, або торганути
16:36, 04 січня 2012Вінниця
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Вилучили «травку»
Хто сказав, що «косячок» - справа занадто просунутої міської молоді? Селяни теж не відстають.
Принаймні, якщо не вживають наркотики самі, то долучаються до наркобізнесу на своєму рівні.
Як повідомляє УМВС у Вінницькій області, в Оратівському районі 3 січня працівники міліції виявили незаконне зберігання марихуани.
526 грам наркосировини незаконно зберігала у власному помешканні 57 – річна жителька села Медівка.
Наразі вилучене відправили на дослідження і за даним фактом проводиться перевірка.
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