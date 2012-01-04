Мадам хотіла кайфонути, або торганути

Хто сказав, що «косячок» - справа занадто просунутої міської молоді? Селяни теж не відстають.

Принаймні, якщо не вживають наркотики самі, то долучаються до наркобізнесу на своєму рівні.

Як повідомляє УМВС у Вінницькій області, в Оратівському районі 3 січня працівники міліції виявили незаконне зберігання марихуани.

526 грам наркосировини незаконно зберігала у власному помешканні 57 – річна жителька села Медівка.

Наразі вилучене відправили на дослідження і за даним фактом проводиться перевірка.