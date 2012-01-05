На Вінниччині за зняття порчі беруть золотими прикрасами і шампанським

19–річна жителька селища Браїлів приїхала до міста за подарунками на свята і коли проходила біля храму «Святого Олександра», зустріла невідому жінку. Вона покликала дівчину і одразу стала розповідати про те, що бачить її невтішну долю, що її не судилося у майбутньому вийти заміж і що колись на її рід навели порчу. Відвернути біду можливо лише за допомогою золотих прикрас. Дівчина розповідає, що не знає як сталося, але вона чомусь повірила цій жінці і віддала їй дві пари сережок та пакет з пляшкою шампанського і тортом.

Вчора потерпіла звернулася за допомогою до працівників міліції і незабаром підозрювану особу правоохоронці виявили та затримали, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як розповів виконуючий обов’язки начальника Жмеринського райвідділу міліції Володимир Петлик, підозрювана місцева 48 – річна жінка, яка в минулому вже притягувалася до кримінальної відповідальності за подібний злочин. Під час обшуку в неї виявили золоті прикраси, що належать потерпілій.

За фактом шахрайства порушили кримінальну справу за ч.1 ст190 Кримінального кодексу і сьогодні працівники міліції проводять перевірку на причетність даної особи до скоєння подібних злочинів на території Вінницької області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.