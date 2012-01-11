Неслухняні вінничани на новорічні свята "бавилися" з піротехнікою

З 12 грудня на території Вінницької області працівники міліції проводили оперативно – профілактичні заходи по виявленню та вилученню з незаконного обігу несертифікованої піротехнічної продукції. Працівники блоку громадської безпеки перевіряли ринки, магазини, комерційні структури, а також встановлювали осіб, які незаконно виготовляють таку продукцію і здійснюють хуліганські прояви.

Про це повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як повідомив начальник дозвільної системи та ліцензування УМВС України у Вінницькій області Ігор Ковалик, за час відпрацювання з незаконного обігу було вилучено 15693 шт. піротехнічних виробів, з яких майже половину склали петарди. Встановлено 33 випадки продажу піротехніки без відповідних документів та 10 місць незаконної торгівлі ними. До 43 осіб, які безпосередньо займалися продажем такої продукції, були вжиті заходи адміністративного впливу і відповідно накладено покарання у вигляді штрафу.

Крім цього, за порушення правил застосування піротехнічних виробів, до адміністративної відповідальності було притягнуто 25 осіб.

За вказаний період на території Вінницької області було зафіксовано 3 надзвичайні події з застосуванням піротехнічних виробів, в результаті чого троє громадян отримали травми. Двоє з них неповнолітні.

21 грудня в Тульчинському районі 52–річний чоловік вирішив розібрати петарду і дізнатися про її складові. Внаслідок таких дій стався вибух, і чоловік залишився без 5-го пальця лівої кисті. Його було госпіталізовано до районної лікарні. Другий випадок стався 29 грудня в селі Мазурівка Чернівецького району. В руках 12–річного хлопчика вибухнув невідомий піротехнічний засіб і внаслідок цього неповнолітній отримав термічні опіки рук і ампутацію фаланги одного пальця. Ще одним постраждалим від петарди став 16 – річний вінничанин, який отримав травму руки 1 січня.

Як зазначив Ігор Ковалик, заходи спрямовані на виявлення фактів реалізації несертифікованої піротехнічної продукції та вилучення її з незаконного обігу знаходяться на постійному контролі керівництва УМВС.