Міліція бореться з наркобізнесом та економічною злочинністю

Реформування системи МВС, пріоритети та існуючі проблеми в роботі міліції обговорювали на засіданні колегії УМВС за підсумками роботи відомства у 2011 році.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Начальник УМВС генерал-майор міліції Валерій Нонік у своєму виступі повідомив, що торік до органів та підрозділів області із заявами та повідомленнями звернулися на 10 тисяч громадян більше в порівнянні з 2010 роком ( майже 100 тисяч громадян).

Менше зареєстровано тяжких та особливо тяжких злочинів – умисних вбивств, розбоїв, квартирних крадіжок, незаконних заволодінь автомобілями.

Правоохоронцям області вдалося розкрити цілий ряд резонансних злочинів минулих років, зокрема 3 умисних вбивства, одне з яких було скоєне ще у 1998 році та 9 тяжких тілесних ушкоджень зі смертю потерпілих.

Разом з тим, залишаються нерозкритими 17 вбивств минулих років, які були скоєні з використанням вогнепальної зброї і вибухівки.

2011- го міліцією Вінниччини було припинено діяльність 9 організованих злочинних угруповань, до складу яких входило 28 осіб, що скоїли 53 злочини.

Посилено боротьбу з наркозлочинністю - з незаконного обігу вилучили близько 350 кг наркосировини. Міліція викрила 1633 наркозлочини, в тому числі 455 фактів збуту наркотиків, одну нарколабораторію, 102 наркопритони та 58 фактів схилянь до вживання наркотиків, з яких 10 - неповнолітніх. Припинено діяльність 5 організованих груп наркоділків.

На особливому контролі є захист економічних інтересів регіону від злочинних посягань.

За минулий рік міліцією виявлено майже 1100 злочинів економічної спрямованості, з них 45 зі збитками понад 1 млн. грн. та 279 - зі збитками понад 100 тис. грн.

Підвищено ефективність роботи з викриття злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, задокументовано 351 злочин цієї категорії. Викрито 44 злочини у сфері земельних відносин, з яких половина зі збитками понад 100 тисяч грн.