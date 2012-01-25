WiMax від оператора Giraffe з'явився у Вінниці
09:00, 25 січня 2012Вінниця
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Бездротовий Інтернет
WiMax-оператор Giraffe (бренд ТОВ«Інтелектуальні комунікації") покрив мережею швидкісного домашнього бездротового інтернету приватні будинки Вінниці.
Про це повідомив портал Itnevs.
Покриття охоплює Староміський район (Малі Хутори, Вінницькі Хутори), а також приватні будинки районів П'ятничани і "Корея".
Компанія "Інтелектуальні комунікації" пропонує послуги доступу в інтернет для приватних і бізнес-клієнтів.
Станом на кінець 2011 р. мережа доступу в інтернет від Giraffe на базі технології WiMAX (IEEE 802.16e) охоплює найбільші міста України.
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