WiMax від оператора Giraffe з'явився у Вінниці

WiMax-оператор Giraffe (бренд ТОВ«Інтелектуальні комунікації") покрив мережею швидкісного домашнього бездротового інтернету приватні будинки Вінниці.

Про це повідомив портал Itnevs.

Покриття охоплює Староміський район (Малі Хутори, Вінницькі Хутори), а також приватні будинки районів П'ятничани і "Корея".

Компанія "Інтелектуальні комунікації" пропонує послуги доступу в інтернет для приватних і бізнес-клієнтів.

Станом на кінець 2011 р. мережа доступу в інтернет від Giraffe на базі технології WiMAX (IEEE 802.16e) охоплює найбільші міста України.