Подолянам призначили субсидії на суму 9785.5 тис. гривень

У січні–грудні 2011 року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 76,0 тис. сімей, що становило 92,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 47,8 тис. сімей, у сільській місцевості – 28,2 тис. сімей. Порівняно з відповідним періодом 2010 року кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилась на 6,0 тис., або в 1,1 рази.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–грудні 2011 року, становила 9785,5 тис.грн., що на 1038,2 тис.грн. більше відповідного показника 2010 року, з неї у міських поселеннях – 7608,2 тис.грн., у сільській місцевості – 2177,3 тис.грн.

У січні–грудні 2011 року 40,8 тис. сімей (93,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,6 тис. сімей, у сільській місцевості – 37,2 тис. сімей.

За січень–грудень 2011 року загальна сума субсидій готівкою, призначених сім'ям на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 24856,8 тис.грн. з неї у міських поселеннях – 2550,7 тис.грн., у сільській місцевості – 22306,1 тис.грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у грудні 2011 року на одну сім'ю становив 612,4 грн. Найбільший розмір був у м.Жмеринці, м.Козятині та Немирівському районі (1159,0 – 880,1 грн.), найменший – у Хмільницькому, Тростяне- цькому, Могилів-Подільському районах (261,2 – 446,8 грн ).

За кількісним складом сім'ї, яким призначено субсидії такого виду, у грудні 2011 року розподілялися наступним чином: з однієї особи – 95,4%, решта – двох-п’яти та більше осіб.

У січні–грудні 2011 року загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім'ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 25767,6 тис., за відповідний період 2010 року – 23358,4 тис.грн.