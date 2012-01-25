Роздрібний товарооборот близький до 19 млрд. гривень

Обсяги роздрібної торгівлі на Вінниччині протягом січня — грудня 2011 року склали 18847.7 млн. гривень. Відносно відповідного періоду 2010 року цей показник становить 117.1%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із них оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб – підприємців) становив 117,1 млн.гривень, або 110,1% до до січня–грудня 2010 року.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за минулий рік сягнув 7297,2 млн.гривень, з них у грудні - 719,7 млн. гривень.

Середньомісячний обсяг роздрібного товарообороту в розрахунку на одну особу у 2011 році становив 370. 5 грн, у грудні 2011 року — 438.5 грн. на місяць.